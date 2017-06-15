В тренерском штабе «Халла» случилось первое пополнение при Слуцком

Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий совершил своё первое назначение в роли наставника команды, пригласив в тренерский штаб специалиста Тони Пеннока, сообщает официальный сайт клуба.
Пеннок уже работал тренером в основной команде «Халла» в 2016 году, а до этого два с половиной года трудился в клубной академии. В январе 2017 года Пеннок покинул «Халл» вместе с экс-наставником команды Майклом Феланом.
«Я доволен возвращением в «Халл» и при этом немного шокирован. Последние несколько дней получились ураганными, но я счастлив своему возвращению в клуб. Всегда здорово работать с новым главным тренером. С нетерпением жду совместной работы с Леонидом и другими специалистами. Скоро у нас состоится встреча, на которой обсудим предсезонную подготовку. Хочется побольше поговорить со Слуцким и лучше его узнать», — сказал Пеннок.