Сборная России прибыла в Санкт-Петербург

Сборная России сегодня прибыла в Санкт-Петербург, где проведёт свой первый матч на Кубке конфедераций.
«Приземлились! Спасибо экипажу самолёта за комфортный полёт! Здравствуй, Санкт-Петербург!» — сообщает «твиттер» национальной команды.
Соперником сборной России в матче открытия Кубка конфедераций 17 июня станет команда Новой Зеландии.
21 июня подопечные Станислава Черчесова сыграют с командой Португалии в Москве, а 24-го со сборной Мексики в Казани.
Фотографию прибытия сборной России в Санкт-Петербург можно посмотреть в «Твиттере».
Смолов: бесстыдно и самонадеянно говорить о победе сборной России на КК-2017