Матч Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия обслужит колумбийский арбитр

Колумбийская бригада арбитров во главе с Вильмаром Рольданом обслужит матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.
Помощниками Рольдана будут Александр Гусман и Кристиан де ла Крус, четвёртый арбитр — Марк Гейгер из США. Видеоассистентами назначены Сандро Риччи из Бразилии и Джо Флетчер из Канады, помощником видеоассистента назначен Энрике Касерес из Парагвая.
Матч открытия Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия состоится 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург», начало — 18:00 мск.
Сборная России прибыла в Санкт-Петербург