«Эвертон» заплатил € 34 млн за вратаря молодёжной сборной Англии Пикфорда

«Эвертон» официально объявил о переходе вратаря Джордана Ли Пикфорда, ранее выступавшего за «Сандерленд». По информации британской прессы, сумма трансфера составила € 34 млн.
Голкипер, играющий за молодёжную сборную Англии на чемпионате Европы U21, подписал с «ирисками» пятилетний контракт.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Пикфорд принял участие в 29 матчах и пропустил 50 голов. «Сандерленд» занял последнее место и вылетел в Чемпионшип.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице «Эвертона» в соцсети «Твиттер».
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