Сборная Германии провела первую тренировку в Сочи

Сборная Германии, прибывшая сегодня в Сочи для участия в Кубке конфедераций, провела первую тренировку.
Тренировочное занятие подопечные Йоахима Лёва провели на одном из самых живописных полей города.
19 июня сборная Германии сыграет на стадионе «Фишт» с командой Австралии, 22 июня отправится в Казань на матч с Чили, а затем вернётся в Сочи, где 25 июня встретится с Камеруном.
На сегодняшний день лучшим результатом сборной Германии на Кубке конфедераций является бронза, завоёванная в 2005 году на домашнем турнире.
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