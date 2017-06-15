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Бюст Данни упаковали в коробку для перевозки в музей «Зенита»

15 июня 2017, четверг. 19:20. Футбол

На Манежной площади в Санкт-Петербурге бюст бывшего нападающего «Зенита» Мигела Данни, который открыли сегодня на прощальной встрече португальца с болельщиками команды, упаковали в коробку за сценой. В дальнейшем бюст отвезут в клубный музей «Зенита», передаёт корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

Данни перешёл в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона Мигел пропустил из-за травмы колена, а летом его контракт с питерской командой подошёл к концу.

Бюст Данни упаковали в коробку для перевозки в музей «Зенита»

Бюст Данни упаковали в коробку для перевозки в музей «Зенита»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Мигел Данни Фото
Новости. Футбол
15 июня 2017, четверг
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