На Манежной площади в Санкт-Петербурге бюст бывшего нападающего «Зенита» Мигела Данни, который открыли сегодня на прощальной встрече португальца с болельщиками команды, упаковали в коробку за сценой. В дальнейшем бюст отвезут в клубный музей «Зенита», передаёт корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Данни перешёл в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги он принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона Мигел пропустил из-за травмы колена, а летом его контракт с питерской командой подошёл к концу.
Бюст Данни упаковали в коробку для перевозки в музей «Зенита»