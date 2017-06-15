Кудряшов: перед стартом Кубка конфедераций у меня предчувствие праздника

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов поделился ожиданиями от Кубка конфедераций и первого матча турнира с командой Новой Зеландии. Встреча состоится 17 июня в Санкт-Петербурге.
«Мандража ещё пока нет. Наверное, он появится уже непосредственно перед игрой с Новой Зеландией. Что касается ощущений, то у меня сейчас предчувствие праздника. Это будет для меня первый большой турнир в сборной. И хочется как в командном, так и в личном плане проверить себя на уровне лучших сборных мира.
Сборная Новой Зеландии — это быстрая команда, которая очень плотно играет. А ещё они очень боевитые. Получается силовой, можно сказать, английский футбол. Всё-таки не зря в Новой Зеландии регби — самый популярный вид спорта. Думаю, будет очень тяжело. К тому же они как-никак — чемпионы континента. На этом турнире вообще все — чемпионы континентов. И только мы — просто как хозяева.
Какого результата может добиться сборная на этом турнире? Нам говорят о том, что нужно ставить максимальные задачи. Я не буду заявлять, что мы должны обязательно выиграть. Просто считаю, что нам нужно идти от игры к игре. И в каждом матче показывать свой максимум, а не думать о далёком будущем. Если мы будем на 200 процентов выкладываться в каждой игре, то результат придёт», — цитирует Кудряшова «Российская газета».