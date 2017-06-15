Источник: Кокорин женился на Дарье Валитовой

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин расписался со своей давней подругой Дарьей Валитовой, сообщает «Лайф».
По данным издания, торжество прошло очень скромно и присутствовали там лишь близкие родственники молодожёнов.
Ранее стало известно, что 26-летний футболист и его избранница стали родителями. У них родился сын.
В настоящий момент Кокорин отправился в Австрию вместе с «Зенитом» на учебно-тренировочный сбор.
В прошлом сезоне нападающий в 27 матчах российской Премьер-Лиги забил 5 голов и сделал 3 голевых передачи.