Бывший капитан сборной России, глава Общероссийского профсоюза футболистов Роман Широков создал любительскую лигу в Подмосковье. На данный момент в лигу входят семь команд. В матчах принимают участие не только взрослые, но и дети.
«По мере того как разрасталась наша команда, стали появляться и другие. Мы проводили друг с другом товарищеские матчи, и появилась идея создать лигу. Условно она называется «Лига любителей футбола в Подмосковье». Не нужно собирать полноценную команду из 11 человек, достаточно 8-10. Спокойно собираетесь, играете и получаете удовольствие. Перспективы развития у лиги огромнейшие, потому что московский регион – один из самых больших у нас в стране. Если всех объединить, то получится огромнейший чемпионат.
Верхушка – это национальная лига, но она должна подпитываться из низов. А здесь есть возможность привлечь огромное количество людей, играющих и начинающих, которые потом будут приходить и в национальную сборную, и просто играть в футбол», – сказал Широков.
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