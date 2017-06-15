Каррера: опыт Д'Урбано пригодится «Спартаку», Мальфатти поможет молодым игрокам

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о важности правильного питания для футболистов и о пополнении в тренерском штабе красно-белых. Вчера, 15 июня, стало известно, что итальянские специалисты Аттила Мальфатти и Джорджо Д'Урбано подписали контракты с московским клубом.
«Я постарался донести принцип, что команда состоит из спортсменов, а не из простых людей. И для того, чтобы быть спортсменами, нужно правильно питаться. Игрок на поле в каком-то смысле как машина, и если машине нужен хороший бензин, качественное масло, то футболисту необходимо правильное питание, чтобы выкладываться на 100 %. Именно поэтому я пригласил в команду повара Вальтера и Сару. Сара — это не просто врач-диетолог, а диетолог-нутриционист. Они будут следить за тем, чтобы рацион питания игроков был сбалансированным.
Джорджио Д'Урбано — тренер по физподготовке, и с ним я знаком по „Аталанте“. Также он работал с лыжниками и волейболистами. Так что его опыт нам очень пригодится. Я хорошо помню, как он работал, поэтому и пригласил его в „Спартак“. Он поможет Хаби (Хавьер Нойя — тренер по физподготовке. — Прим. „Чемпионата“) в подготовке игроков. Также у нас появился Аттила Мальфатти, который будет моим ассистентом. Он работал в „Ювентусе“, когда я перешёл в этот клуб. Аттила трудился в молодёжной команде, и поэтому он наверняка поможет молодым игрокам „Спартака“ выйти на новый уровень», — заявил Каррера в эфире программы «Все на матч».