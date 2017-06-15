«Ахмат» в товарищеском матче обыграл «Габалу»

В четверг, 15 июня, в своём первом товарищеском матче на сборе в Австрии «Ахмат» встречался с «Габалой» из Азербайджана.
Подопечные Олега Кононова одержали победу с минимальным счётом. Автором единственного гола на 52-й минуте стал Заур Садаев.
В прошедшем сезоне «Габала» стала серебряным призёром чемпионата Азербайджана.
20 июня грозненская команда на сборе сыграет с чемпионом Азербайджана — «Карабахом».
Товарищеский матч
«Ахмат» (Грозный, Россия) — «Габала» (Габала, Азербайджан) — 1:0 (0:0)
Голы: Садаев, 49 (1:0).
Посмотреть гол Садаева можно в «Твиттере».