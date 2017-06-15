Чепчугов: желаю ЦСКА больших побед и успехов!

Вратарь Сергей Чепчугов попрощался с ЦСКА через социальную сеть «Инстаграм». Голкипер, который выступал за «армейский» клуб с 2010 года, продолжит карьеру в «Енисее».
«Большое спасибо руководству, тренерскому штабу, медперсоналу и всем тем, кто меня окружал в ПФК ЦСКА! Спасибо за годы, проведённые рядом с вами! Желаю ПФК ЦСКА больших побед и успехов!» — написал Чепчугов.
Чепчугов провёл за «армейцев» 28 матчей и пропустил 33 гола. По окончании сезона у него закончился контракт с ЦСКА, и клуб объявил об уходе голкипера.
«Енисей» объявил о переходе Чепчугова