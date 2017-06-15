Гончаренко: у Дзагоева нет никаких проблем, что не может не радовать

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии защитника Алексея Березуцкого и полузащитника Алана Дзагоева, которые работают в общей группе на сборе «армейцев» в Австрии, а также защитника Сергея Игнашевича, занимающегося по индивидуальной программе.
«У Лёхи никаких ограничений нет. Алан дискомфорта не испытывает, но есть определённый план по тому, как его надо подвести к общим нагрузкам. Он выполняет большой объём работы, у него нет никаких проблем, что не может не радовать. Что касается Сергея Игнашевича, то он планомерно готовится. Может быть, на первом сборе в общей группе мы его не увидим, дальше будем смотреть», — поведал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе.
Высказался Гончаренко и относительно молодых игроков и футболистов, вернувшихся из аренды.
«Молодых игроков, которые с нами уже тренировались, мы хорошо знаем. А они знают требования, которые им предъявляются. Что касается Ефремова, Макарова и Чернова, они только в начале пути. Мы объясняем им какие-то вещи относительно того, как мы действуем в атаке и обороне. Относительно прогресса можно будет рассуждать лишь после товарищеских матчей», — заявил наставник «армейцев».
«У нас есть уверенность в том, что мы делаем, и есть уверенность в команде. Мы неплохо провели весеннюю часть и смотрим вперёд с оптимизмом. Нам предстоит очень много матчей. В прошлом сезоне до зимнего перерыва было 17 туров РФПЛ, теперь их 20. Плюс мы хотим пройти через квалификацию в группу Лиги чемпионов, а это получится ещё 10 игр. В результате предстоит больше 30 матчей до декабря. Это большая нагрузка. Нам надо подготовить большую группу людей, чтобы проводить ротацию. Неизбежны дисквалификации и травмы. Наша задача — подготовить команду, чтобы как можно больше футболистов были готовы играть на самом высоком уровне», — подытожил специалист.