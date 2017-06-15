Зобнин: надеюсь, сборная России выйдет в плей-офф КК-2017. Черчесов – топ-тренер

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин сообщил, что все в стане красно-белых хотят в будущем сезоне снова выиграть РФПЛ, а также поделился ожиданиями от выступления сборной России под руководством Станислава Черчесова на Кубке конфедераций – 2017.
«Как в следующем сезоне выступит «Спартак»? Все ребята хотят стать чемпионами ещё раз. Кто лучший в клубе после Фернандо? Сейчас «Спартак» славится тем, что каждый игрок лучший.
Что касается выступления сборной России на Кубке конфедераций, то, надеюсь, команда выйдет в плей-офф, и всё хорошо будет. Черчесов — топ-тренер», — сообщил Зобнин в своём «Инстаграме».