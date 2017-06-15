Сон Хын Мину в пятницу будет сделана операция в связи с переломом руки

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин получил перелом руки в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года Катар — Южная Корея (3:2).
24-летний форвард из-за неудачного падения на газон был вынужден покинуть поле в первом тайме встречи, состоявшейся в Дохе 13 июня.
Как сообщает официальный сайт английского клуба, в пятницу футболисту будет сделана операция на правом предплечье.
В прошлом сезоне Сон Хын Мин в 34 матчах английской Премьер-Лиги забил 14 голов и сделал 9 голевых передач.
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