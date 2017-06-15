«Зенит» представил видео лучших пожеланий болельщиков Данни

Болельщики «Зенита» поблагодарили бывшего полузащитника петербургской команды Мигела Данни.
На своём канале в YouTube «Зенит» опубликовал видео лучших пожеланий поклонников команды в адрес 33-летнего португальца.
В «Зенит» Данни перешёл из московского «Динамо» в 2008 году и провёл за это время 233 матча.
В составе «Зенита» Данни трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России и Суперкубок, а также завоевал Суперкубок УЕФА.
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Видео можно посмотреть в YouTube.
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