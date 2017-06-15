Защитник московского «Динамо» Морозов улетел со сбора команды для защиты диплома

Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов покинул расположение клуба на сборе в Болгарии для того, чтобы защитить диплом в ВУЗе, сообщает пресс-служба команды.
Свой объём работы 23-летний футболист выполнит на базе в Новогорске, занимаясь индивидуально с тренером. Тем не менее, защитник пропустит товарищескую встречу с клубом второго болгарского дивизиона «Черноморец» из Балчика, которая состоится 16 июня.
Помимо Морозова участие в этом матче не смогут принять защитник Владимир Рыков и нападающий Антон Терехов, который работают по индивидуальной программе.
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