Бывший нападающий «Зенита» Мигел Данни в своём «инстаграме» показал подписчикам дочь и сопроводил её шутливым комментарием: «Это лучший гол, который я забил в Санкт-Петербурге».
Португальский футболист 28 апреля стал отцом в третий раз. В семье Мигела и его жены Петры родилась дочь, которую назвали Эмили. В 2004 году у пары родились близнецы Франсишку и Бернарду.
Данни перешёл в «Зенит» из московского «Динамо» в 2008 году. Большую часть минувшего сезона он пропустил из-за травмы колена, а летом его контракт с питерской командой подошёл к концу.
Данни – о своей дочери: это лучший гол, который я забил в Санкт-Петербурге