«Эвертон» объявил о переходе Классена из «Аякса» за € 27 млн

Английский «Эвертон» на своём официальном сайте объявил о переходе из голландского «Аякса» полузащитника Дави Классена.
Сумма трансфера хавбека сборной Нидерландов составила € 27 млн. С 24-летним футболистом подписан контракт сроком на пять лет — до 2022 года.
Классен — воспитанник «Аякса», за взрослую команду которого он дебютировал в 2011 году и провёл 180 матчей. Последние два сезона был капитаном «Аякса».
В активе новичка команды Рональда Кумана 14 матчей и два гола за сборную Нидерландов.
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».
«Эвертон» заплатит «Аяксу» € 30 млн за хавбека Классена