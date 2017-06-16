Манчини остался довольным первой тренировкой «Зенита» на сборе в Австрии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал первую тренировку с командой на сборе в Австрии. Итальянский специалист возглавил команду 1 июня.
«Первое тренировочное занятие «Зенита» в Австрии, отличная работа!» — написал Манчини в своём «инстаграме».
«Зенит» будет тренироваться в Гоинге (Австрия) до 28 июня. Там же команда из Санкт-Петербурга в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги проведёт серию товарищеских матчей.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Роберто Манчини.
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