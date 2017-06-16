Болельщица «Ювентуса», пострадавшая в давке в Турине, скончалась

38-летняя болельщица «Ювентуса» Эрика Пиолетти, которая пострадала в давке в Турине во время просмотра финального матча Лиги чемпионов, скончалась, сообщает Goal.
Женщина получила сердечный приступ в результате сильного давления на грудную область, что привело к необратимым повреждениям головного мозга. Семья пострадавшей приняла решение отключить её от системы жизнеобеспечения.
Финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ювентус» (4:1), был показан на большом экране в Турине. За трансляцией встречи на площади следило около двух десятков тысяч болельщиков. В результате взрыва петарды, которую толпа приняла за бомбу, образовалась давка. Более 1500 человек пострадали. Туринская полиция назвала случившееся панической реакцией толпы и психозом из-за возможной угрозы террористической атаки.