«Марсель» договорился с «Монако» о переходе Жермена

Нападающий «Монако» Валер Жермен, судя по всему, в ближайшее время перейдёт в «Марсель».
По информации L'Équipe, между клубами достигнута принципиальная договорённость по этому поводу. Сумма трансфера должна составить € 8-10 млн.
27-летний Жермен дал согласие на переход в «Марсель» и подпишет контракт сроком на четыре года.
Жермен оказался в системе «Монако» в 2005 году, а в 2009 году подписал первый профессиональный контракт.
В составе монегасков нападающий в общей сложности провёл 200 матчей, забил 49 мячей и отдал 21 голевую передачу.
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