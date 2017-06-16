Лаюн: сборная Португалии – это не только Роналду, она фаворит Кубка конфедераций

Защитник сборной Мексики Мигель Лаюн выразил мнение, что команда Португалии является фаворитом Кубка конфедераций. Именно с португальцами встретится сборная Мексики в матче 1-го тура группы А 18 июня.
«Выступление на Кубке конфедераций – это важный опыт для всех в команде. В первом матче нам предстоит сыграть со сборной Португалии – фаворитом на победу в турнире. Что должен сделать голкипер, чтобы не пропустить от Роналду? Не только голкипер, вся команда должна работать. Криштиану является великим игроком, но вокруг него будут наши футболисты, которые сделают свою работу. Сборная Португалии – это не только Роналду. У них много хороших и опытных игроков, но и у нас отличная команда», — цитирует Лаюна Maisfutebol.