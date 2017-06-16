Кононов: команда — это не только набор звёздных игроков

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов выразил мнение, что при подборе игроков большое значение имеет их менталитет.
«Система ценностей клуба может быть любой. Как и стиль. Главное — это понимание и последовательное выполнение. Я уверен, абсолютно любой выбранный вариант принесёт результат. Команду определяет не игрок, а стиль. Я постоянно думаю, если бы меня попросили обозначить одним словом манеру игры какой-либо команды, что бы я сказал… Так вот, хороший игрок — это профессионал. Хороший тренер — профессионал, способный показать харизматичность игрока, не нарушая систему и манеру игры клуба.
Задача селекционного отдела — искать профессиональных исполнителей на каждую позицию. Мне интересно, чем, кроме физических качеств и навыков, выбирая игрока, руководствуются селекционные отделы клубов. Я думаю, очень важно обратить внимание на менталитет спортсмена. При всей талантливости игрока, клуб может столкнуться с проблемой психологической несовместимости. Это ответ на вопрос, почему игрок положительно подаёт себя в одной команде, а в другой — нет. Команда — это не только набор звёздных игроков, но и психологическая совместимость хороших исполнителей», — написал Кононов в «Инстаграме».