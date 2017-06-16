Галли: Доннарумма обязан объяснить, почему не продлил контракт с «Миланом»

Экс-вратарь сборной Италии Джованни Галли выразил своё недоумение по поводу новости о том, что голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма отказался продлевать контракт с клубом, а также призвал вратаря объяснить своё решение.
«Я хочу, чтобы люди понимали, чтобы все агенты понимали, что мы говорим про „Милан“, а не про какой-то другой клуб. Этот клуб выиграл семь европейских кубков и представляет собой весь итальянский футбол. Должно быть уважение к клубу, который дал тинейджеру возможность регулярно играть в Серии А. Если он хочет больше зарабатывать- это одно, но говорить, что не хочешь подписывать контракт независимо от условий — это несправедливо. Сейчас я хочу знать реальные причины, по которым он не хочет обновлять контракт. Доннарумме теперь 18, он взрослый человек, так что имеет и право, и обязанность объяснить своё решение», — приводит слова