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Классен: «Эвертон» — отличный клуб, чувствую себя очень счастливым

16 июня 2017, пятница. 03:32. Футбол

Полузащитник «Эвертона» Дави Классен поделился своими эмоциями после своего состоявшегося трансфера из «Аякса».

«Я говорил несколько недель назад с Рональдом Куманом по поводу „Эвертона“. Я хотел приехать и лично узнать, подходит ли этот клуб для меня, и с тех пор, как я приехал, я чувствовал себя очень счастливым. Это отличный клуб. В тот момент, когда я напрямую поговорил с тренером, у меня сложилось очень хорошее чувство. Он — честный человек, мы поговорили о клубе, о том, как он хочет играть, и у меня остались позитивные ощущения», — приводит слова Классена Goal.

«Эвертон» объявил о переходе Классена из «Аякса» за € 27 млн
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Теги
Аякс ФК Эвертон Рональд Куман Трансферы
Новости. Футбол
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