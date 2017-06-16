Классен: «Эвертон» — отличный клуб, чувствую себя очень счастливым

Полузащитник «Эвертона» Дави Классен поделился своими эмоциями после своего состоявшегося трансфера из «Аякса».
«Я говорил несколько недель назад с Рональдом Куманом по поводу „Эвертона“. Я хотел приехать и лично узнать, подходит ли этот клуб для меня, и с тех пор, как я приехал, я чувствовал себя очень счастливым. Это отличный клуб. В тот момент, когда я напрямую поговорил с тренером, у меня сложилось очень хорошее чувство. Он — честный человек, мы поговорили о клубе, о том, как он хочет играть, и у меня остались позитивные ощущения», — приводит слова Классена Goal.
«Эвертон» объявил о переходе Классена из «Аякса» за € 27 млн