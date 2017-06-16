«Антальяспор» интересуется Меделем из «Интера», а также тремя игроками «Милана»

«Антальяспор» ведёт переговоры с «Миланом» о приобретении хавбеков Юрая Куцки и Хосе Сосы, а также защитника Габриэля Палетты, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Кроме того, по информации Tuttomercatoweb, турецкий клуб также интересуется полузащитником «Интера» Гари Меделем.
«Мы провели несколько встреч с итальянскими клубами, обсудили некоторые идеи, возможные летние товарищеские матчи, а также углубили переговоры по некоторым игрокам. Мы работаем по Сосе, Куцке и Палетте», — приводит слова президента «Антальяспора» Али Сафарака Озтюрка Football Italia.
Ранее в этом месяце «Антальяспор» объявил о переходе нападающего Жереми Менеза, ранее выступавшего за «Бордо», «Милан», «ПСЖ» и «Рому».