Источник: Ди Франческо ради «Ромы» отказался от зарплаты в € 4 млн в «Зените»

По информации Sky Sport Italia, руководство «Зенита» предлагало бывшему главному тренеру «Сассуоло», нынешнему наставнику «Ромы» Эусебио Ди Франческо трёхлетний контракт с зарплатой € 4 млн евро в год, однако итальянский специалист отказался от предложения ради работы в «Роме».
«Зенит» рассматривал Ди Франческо в качестве приоритетной кандидатуры на замену Мирче Луческу, другим претендентом на пост был главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри. В итоге на должность был назначен бывший тренер «Интера», «Галатасарая», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Фиорентины» Роберто Манчини.
«Рома» объявила о назначении Ди Франческо на пост главного тренера