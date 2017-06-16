Монреаль: Бельерин практически точно останется в «Арсенале»

Защитник «Арсенала» Начо Монреаль предположил, что его партнёр по команде Эктор Бельерин «практически точно» останется в стане «канониров», несмотря на интерес со стороны «Барселоны».
«Он — игрок „Арсенала“, и практически точно останется здесь. Эктор — очень важный игрок для нас и Венгер не раз повторял, что рассчитывает на него. Теперь клубы обсуждают условия между собой, помотрим, что случится, но это практически точно, что он останется с нами», — приводит слова Монреаля ESPN FC.
Ранее полузащитник «Барселоны» Денис Суарес говорил, что Эктор Бельерин хотел бы играть в «Барселоне», но имеет сомнения по поводу своего решения.