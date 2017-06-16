Фаулер: «Ливерпуль» должен быть серьёзным игроком на трансферном рынке

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер признался, что ждёт серьёзных приобретений от красных в текущем межсезонье.
«Мы все знаем, что „Ливерпулю“ предстоит очень важное лето. Я считаю, клуб заслуживает и должен быть серьёзным игроком на трансферном рынке. Ожидания от сезона будут очень высоки, мы хотим сыграть настолько хорошо, насколько способны. В прошлом году состав был не настолько силён, насколько бы нам хотелось как болельщикам „Ливерпуля“, и я уверен, что состав пополнят несколько игроков в этом году. Важно сохранить игроков, которых мы имеем, и добавить силы составу», — приводит слова Фаулера The Sport Review.