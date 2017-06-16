«Реал» провёл переговоры с «Монако» о приобретении Мбаппе

Мадридский «Реал» провёл переговоры с «Монако» относительно приобретения нападающего монегасков Килиана Мбаппе, сообщает интернет-портал Goal.
Согласно информации источника, «Монако» требует за своего футболиста не менее € 135 млн. «Королевский клуб» будет готов раскошелиться на эту сумму, если в свою очередь продаст форварда Альваро Морату за € 90 млн.
Ранее сообщалось, что 18-летний футболист намерен встретиться с руководством своего нынешнего клуба и обсудить с ним своё будущее. Контракт игрока сборной Франции с «Монако» в силе ещё два года.
В услугах Мбаппе заинтересованы и такие клубы, как лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити».