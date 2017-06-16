«Севилья» может обменять Н'Зонзи на полузащитника «Ювентуса» Лемину

Туринский «Ювентус» достиг соглашения с полузащитником «Севильи» Стивеном Н'Зонзи, сообщает интернет-портал Goal.
В данный момент «старая синьора» продолжает вести переговоры с андалусским клубом на предмет приобретения футболиста. Не исключатся, что испанский и итальянский клубы согласятся на рокировку, поскольку «Севилья» заинтересована в услугах полузащитника бьянконери Марио Лемины. Трансферная цена последнего составляет € 20 млн, тогда как за Н'Зонзи испанцы изначально требуют € 40 млн.
Контракты игроков со своими клубами в силе до лета 2020 года.
«Севилья» требует у «Ювентуса» € 40 млн за Н’Зонзи, но согласна на рассрочку