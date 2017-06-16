Мерино: если честно, до сих пор не знаю точно, чего хотел от меня Тухель

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Микель Мерино — один из тех игроков, кто не сожалеет об уходе Томаса Тухеля с поста главного тренера команды. У Мерино в последнем сезоне не было большой игровой практики.
«Если честно, до сих пор не знаю точно, чего хотел и ожидал от меня Тухель. Мы не часто говорили с ним на эту тему. Я играл реже, чем ожидал изначально, не получая от тренера шанса проявить себя. Надеюсь, теперь дела пойдут лучше», — приводит слова Мерино Noticias de Gipuzkoa.
В минувшем сезоне Мерино принял участие в 8 матчах чемпионата Германии, выйдя на поле в основном составе лишь в 2 из них. Голами и результативными передачами не отметился.