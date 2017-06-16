«Галатасарай» предложил «Сассуоло» € 7 млн за защитника Ачерби

«Галатасарай» предложил «Сассуоло» € 7 млн за защитника Франческо Ачерби, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sports Italia.
Однако, по информации издания, «Сассуоло» отклонит эту сумму, так как рассчитывает получить за игрока не менее € 12 млн.
В минувшем сезоне 29-летний Ачерби провёл 49 матчей за «Сассуоло», в которых отметился 4 забитыми мячами. Контракт футболиста истекает в 2018 году. Ачерби перешёл из «Дженоа» в 2013 году за € 3,2 млн. До этого защитник выступал за «Милан», «Кьево», «Реджину» и «Павию».
Ачерби провёл 2 матча за сборную Италии, дебютировав за неё в 2014 году.
В декабре 2016 года сообщалось, что игроком интересовался московский «Спартак».