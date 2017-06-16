Папен: по стилю игры Толиссо напоминает Крооса

Бывший нападающий «Марселя», «Милана» и «Баварии» Жан-Пьер Папен одобряет покупку мюнхенцами полузащитника Корентина Толиссо. Хавбек до этого защищал цвета «Лиона». Папе сравнил Толиссо с полузащитником мадридского «Реала» Тони Кроосом.
«По стилю своей игры Толиссо напоминает Крооса. Он способен атаковать, обороняться и играть весьма значительную роль в средней линии. Кроме того, он очень техничен, опасен перед воротами соперника, а также способен выдавать голевые передачи партнёрам по команде», — приводит слова Папена Bild.
22-летний футболист подписал контракт с немецким грандом до июня 2022 года.