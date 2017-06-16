«Ювентус» и «МЮ» заинтересовались полузащитником «Барселоны» Гомешем

Туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к полузащитнику «Барселоны» Андре Гомешу, сообщает AS.
Итальянский и английский гранды внимательно следят за развитием событий, пытаясь понять, останется ли Гомеш в каталонском клубе. До перехода Гомеша из «Валенсии» в «Барселону» перед стартом минувшего сезона «старая синьора» и манкунианцы уже делали предложение футболисту.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер испанского гранда Эрнесто Вальверде рассчитывает на Гомеша и не намерен выставлять его на трансфер.