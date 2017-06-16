Британские СМИ: «Спартак» интересуется защитником «Селтика» Шимуновичем

«Спартак» заинтересован в защитнике «Селтика» Йозо Шимуновиче, сообщает Daily Mail. Вместе с московским клубом на игрока претендуют также клубы АПЛ «Ньюкасл Юнайтед», «Хаддерсфилд Таун» и «Бёрнли».
«Йозо никуда не торопится. Нам звонят клубы, демонстрируют свой интерес, но насколько я знаю, никаких предложений пока не сделано. Я уверен, Питер Лоуэлл (исполнительный директор „Селтика“. — Прим. „Чемпионата") сообщит нам, когда предложения поступят, а пока Йозо готовится к новому сезону в составе «Селтика», — сказал представитель Шимуновича Зоран Крнета.
В минувшем сезоне 22-летний защитник провёл 33 матча за «Селтик», в которых забил один мяч и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста рассчитан до 2020 года, его трансферная стоимость оценивается в € 3,5 млн.