Стерлинг: «Манчестер Сити» — команда, которая умеет наказывать соперников

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился своей оценкой минувшего сезона «горожан».
«Прошлый сезон немного не оправдал наши ожидания. Мы отлично начали, у нас было несколько неплохих серий, но мы не закончили так, как хотели. Мы можем извлечь много хорошего из сезона, и взять всё это с собой в следующий год. С той командой, с теми игроками и тренером, что у нас есть, будущее выглядит хорошим. Мы — та команда, которая умеет наказывать соперников. Нам нужно наладить командную защиту и не пропускать так много легких голов. Это — то, что нам дорогого стоило — наши собственные коллективные ошибки. Когда мы станем покрепче, мы станем настоящей силой», — приводит слова Стерглинга Goal.