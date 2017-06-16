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Вратарь А. Нигматуллин подписал контракт с «Амкаром»

16 июня 2017, пятница. 09:09. Футбол

26-летний голкипер Артур Нигматуллин подписал контракт с «Амкаром» по схеме «2+1». В прошлом сезоне он был основным вратарём клуба «Тосно», завоевавшего путёвку в РФПЛ, а до этого играл за «Мордовию», «Урал», «Химки» и «Волгу».

«Нигматуллин провёл очень хороший сезон, и у него было несколько предложений из клубов РФПЛ. Но он сделал выбор в пользу нашего клуба, поскольку, по его мнению, именно здесь он сможет развиваться и прогрессировать. В то же время, и нам был нужен именно такой голкипер, как Артур, – достаточно опытный вратарь с российским паспортом, который, по мнению тренерского штаба «Амкара», далеко не полностью раскрыл свой потенциал. Надеюсь, наше сотрудничество окажется плодотворным и «Амкар» станет для Артура главным клубом в его карьере», — цитирует пресс-служба клуба исполнительного директора «Амкара» Дениса Маслова.

А. Нигматуллин покинул «Тосно»
Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
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Амкар Артур Нигматуллин Трансферы
Новости. Футбол
16 июня 2017, пятница
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