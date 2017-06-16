Кононов: игра с «Габалой» — историческая, первый матч клуба под именем «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от контрольного матча на сборе в Австрии, в котором грозненский клуб встречался с «Габалой» из Азербайджана и победил со счётом 1:0.
«Победа всегда приятна, начинать сбор с победы всегда хорошо. Тем более мы понимали, что это первая игра ФК „Ахмат“. Сыграли так, как могли, в плане функциональной готовности, к тому же мы только начинаем тактическую работу. В принципе, я доволен игроками. Думаю, плюсов достаточно, особенно мне понравился первый тайм, который был с определёнными заданиями для игроков, и они их выполнили — что касается отбора. Что касается атаки — нам нужно ещё работать. Во втором тайме сыграли достаточно хорошо в отборе, провели хорошую атаку, забили гол. Но нужно ещё двигаться и работать. Очень многое нам ещё предстоит пройти.
В первую очередь увидел исполнение того, что мы делаем на тренировках. Не всё ещё гладко, но я вижу стремление игроков к обучению, к игре. Ребята стараются выполнять то, что мы хотим видеть. Это самое главное. Ошибки будут всегда, с мячом и без мяча. Но я вижу самое главное — желание и стремление игроков играть так, как мы наметили.
Если говорить о молодых футболистов, для них, как и для всех нас, это был исторический матч, первый матч клуба под именем „Ахмат“. Кто-то из них вышел на поле раньше, кто-то позже. Я всеми доволен. Мне нравится в них желание и самоотдача. И в прошедшем матче я это увидел, не только от молодых, а от всех игроков. Без желания и стремления развиваться ничего не будет», — цитирует Кононова пресс-служба «Ахмата».