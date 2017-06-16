Абидаль: У. Дембеле – очень талантливый футболист и подойдёт «Барселоне»

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль прокомментировал желание каталонского клуба приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле. Последний на днях отметил, что чувствует себя в немецком клубе достаточно неплохо и о смене клубной прописки не думает.
«Дембеле – очень талантливый футболист и подойдёт «Барселоне». Если «скамейка» запасных сильна, тогда команда добивается высоких целей. Новые приобретения будут очень полезны, но если «Барселона» приобретёт Дембеле, то нужно будет платить за него в соответствии с его игровыми качествами», — цитирует Абидаля AS.
Усман Дембеле: мне хорошо в Дортмунде