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Хавбек сборной Чили Диас: мы отдадим все силы в матче с Камеруном

16 июня 2017, пятница. 09:54. Футбол

Полузащитник сборной Чили Марсело Альфонсо Диас Рохас поделился ожиданиями от первого матча на Кубке конфедераций с Камеруном, а также поддержал вратаря Джонни Эрреру. Голкипер «Универсидад де Чили» заменит Клаудио Браво, который не до конца восстановился после травмы.

«Мы можем достичь многого, это шанс, чтобы начать писать новую историю сборной Чили. Надеюсь, в воскресенье будем играть с должным рвением. Первый матч очень важен.

В поединке с Камеруном нужно быть осторожными, потому что это физически мощная команда. Не знаю, что произойдёт, но мы отдадим все силы на поле.

Я бы хотел, чтобы все игроки были доступны, но Браво не сыграет. Это наш капитан. Но и Джонни Эррера хороший вратарь, мы доверяем ему», — цитирует Диаса Goal.

Матч Камерун – Чили состоится 18 июня. Начало – 21:00 мск. Расписание можно посмотреть на «Чемпионате»

Браво не поможет сборной Чили в стартовом матче Кубка конфедераций с Камеруном
Источник: Goal Сообщить об ошибке
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Сборная Камеруна - Футбол Сборная Чили — Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
16 июня 2017, пятница
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