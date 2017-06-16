«Интер» может приобрести брата Погба

«Интер» рассматривает возможность приобретения защитника «Сент-Этьена» Флорентина Погба, старшего брата полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Контракт гвинейца со своей командой истекает через год и продлён не будет.
Как сообщает Calciomercato, французский клуб готов расстаться с хавбеком, если за него предложат за € 3,5 млн. Отмечается, что кроме чёрно-синих в его услугах также заинтересована «Аталанта».
В прошлом сезоне 26-летний футболист провёл в чемпионате Франции 17 матчей, забил один гол и сделал одну передачу.