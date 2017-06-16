Хавбек сборной Камеруна Сутчин-Джюм: расизм в России? Он есть во всём мире

Полузащитник сборной Камеруна Арно Сутчин-Джюм ответил на вопрос, не переживает ли он из-за возможного проявления расизма в России во время Кубка конфедераций, который стартует 17 июня.
«Некоторые футболисты сборной Камеруна играли уже в России или в похожих странах. Я, например, играл в Польше. Думаю, что немного расизма есть во всём мире, в каждой стране это можно найти и в футболе. Иногда люди пытаются использовать это против игрока. Но мы не должны обращать на это внимание и сфокусироваться на игре. Футбол – это игра для всех.
Не имеет значения, какого цвета ваша кожа, белая, серая или жёлтая. Самое главное – играть в футбол и получать удовольствие», — цитирует Арно ВВС Sport.
Первый матч на Кубке конфедераций сборная Камеруна проведёт 18 июня с Чили. Начало – 21:00 мск. Расписание турнира можно найти на «Чемпионате»