«Рома» согласовала сделку, которую считает одной из приоритетных нынешним летом

«Рома» согласовала сделку с «Ниццей» по переходу полузащитника Жана-Мишеля Сери и считает этот трансфер одной из приоритетных задачей на летнее межсезонье.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, изначально римский клуб предлагал € 20 млн за Сери, но такое предложение французов не устроило, однако спортивный директор «Ромы» Мончи «готовит ещё один штурм» и готов поднять цену за 25-летнего футболиста.
Сери в прошлом сезоне чемпионата Франции провёл 34 матча, в которых забил семь мячей и сделал девять голевых передач.