Якупович может покинуть «Халл Сити» и перейти в «Лестер»

Голкипер «Халл Сити» Элдин Якупович может сменить один английский клуб на другой. По информации ВВС, 32-летний голкипер ведёт переговоры с «Лестер Сити».
«Лисы» заинтересовались Якуповичем после того, как в прессе заговорили о возможном уходе основного вратаря Каспера Шмейхеля. Сообщалось, что заполучить датского голкипера хочет «Манчестер Юнайтед».
Элдин Якупович играет в «Халл Сити», который недавно возглавил российский тренер Леонид Слуцкий, с 2012 года. Контракт с «тиграми» действует до конца сезона-2017/18.
Якупович: надеюсь, Слуцкий возьмёт в «Халл Сити» российского игрока