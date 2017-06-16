Сориано: возможно, Месси повесит бутсы на гвоздь в Китае или в MLS

Бывший вице-президент «Барселоны» Ферран Сориано, являющийся ныне исполнительным директором «Манчестер Сити», поделился мнением, где завершит свою карьеру нападающий сине-гранатовых Лионель Месси. Сориано считает, что футболист сборной Аргентины может повесить бутсы на гвоздь не в каталонском клубе.
«Я очень хорошо знаю Месси, он и его семья – мои добрые друзья. Он отлично чувствует себя в «Барселоне», там вся его жизнь. Думаю, Месси завершит карьеру в «Барселоне». Если же нет, то возможно, он повесит бутсы на гвоздь в Китае или MLS», — цитирует Сориано Marca.
Ожидается, что в ближайшее время Месси продлит контракт с «Барселоной». Действующее соглашение игрока в силе до лета 2018 года.