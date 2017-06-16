Подольски стал игроком японского клуба «Виссел Кобе»

Нападающий «Галатасарая» Лукаш Подольски продолжит карьеру в Японии. 32-летний футболист подписал контракт с «Виссел Кобе». Детали соглашения не разглашаются.
Пресс-служба японского клуба сообщает, что бывший форвард сборной Германии будет представлен 6 июля. На презентацию руководство пригласило 200 человек.
Контракт Лукаша Подольски с «Галатасараем» действовал до лета 2018 года. По неофициальным данным сумма сделки составила € 2,6 млн.
Фото можно посмотреть на официальной странице «Виссел Кобе» в «Твиттере».
Последний из них. Лукаш Подольски простился со сборной Германии
130-й раз и 49-й гол стали последними — Лукаш Подольски сегодня вечером увёл в прошлое целое поколение немецкого футбола.