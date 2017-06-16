Мутко: Россия готова к проведению Кубка конфедераций, ждём начала турнира

Президент РФС, заместитель председателя правительства РФ и председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко на сегодняшней пресс-конференции рассказал о готовности России к проведению Кубка конфедераций — 2017.
«Хочу от всей души приветствоваться вас в России. Сегодня важное событие, в преддверии Кубка конфедераций, турнира чемпионов. Можем всех информировать, что Россия готова к проведению турнира. Мы приняли все необходимые меры, всё готово, все меры безопасности приняты. Готовы дополнительные новые сервисы, безвизовый сервиз для тех болельщиков, кто приехал на футбол, бесплатный проезд между городами. В городах принято решение о бесплатном проезде. Пожелаю удачи турниру и всем командам. Будут
играть сильнейшие футболисты мира. Мы с нетерпением ждём начала турнира», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.