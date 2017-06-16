На матчи Кубка конфедераций — 2017 продано около 60% билетов

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура в преддверии старта Кубка конфедераций рассказала, сколько билетов продано на данный момент.
«Цены на билеты установлены советом, у которого есть опыт распространения билетов. 480 тысяч билетов уже проданы, то есть это где-то 60 процентов. В последний момент будут осуществляться покупки билетов матчи. Думаю, что будут аншлаги на всех играх. На матч-открытие Россия — Новая Зеландия продано 44 тысячи билетов, в продаже остаётся около семи тысяч. На игру Россия — Португалия уже несколько недель назад все билеты были проданы», — передаёт слова Самуры корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.